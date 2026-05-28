Crazy Jasmine Tokyoは5月28日から5月31日まで期間限定で、東京・代官山にてジャスミンの香りに特化した香水、ホームフレグランス、ボディケア商品などを取り扱う路面型ポップアップストアをオープンする。担当者は「伊藤園がお茶づくりを通じて培ってきた"香り"に対する知見を活かしながら、1年中、ジャスミンの自然な香りを楽しめるブランドとして展開してまいります」と意気込みを語る。伊藤園の社内ベンチャーから生まれたジャ