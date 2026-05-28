映画「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督、６月１９日公開）でダブル主演を務め、第７９回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞したモデルで女優の岡本多緒が２８日、フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。岡本が出演した映画「急に具合が悪くなる」は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と人類学者が交わした２０通の往復書簡集が原作。パリ郊外で介護施設「自由の庭」を