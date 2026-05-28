いつ誰が作ったのかわからない、いわゆる勝手橋について「危険な状態」と判定された橋が、岐阜県に30か所以上あることがわかりました。 【写真を見る】いつ崩れてもおかしくない 危険な“勝手橋” 県内に30か所以上 腐敗や老朽化進む…設置者わからないため撤去･修理できず 岐阜 （柳瀬晴貴記者）「根尾川にかかる橋には、『危険』という表示があるんですが、見てみると足元の踏み板が外れているところもあり、非常に危険です」