【モデルプレス＝2026/05/28】タレントの手島優が5月27日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し反響を呼んでいる。【写真】43歳元グラドル「他の野菜でもアレンジできるのありがたい」ハマっている和え物◆手島優、我が家でハマっている和えもの手島は「最近我が家でハマっている和えもの」とつづり、手料理の写真を投稿。小鉢に美しく盛られた和えものを披露している。「豆苗ときゅうりをはちみつ入りの梅干しと塩昆布で和える