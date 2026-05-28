【モデルプレス＝2026/05/28】ものまねタレントのりんごちゃんが5月27日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】激ヤセ話題の37歳ものまねタレント「理想の体型」ミニスカから美脚スラリ◆りんごちゃん、ミニスカで美脚スラリりんごちゃんは、屋外で透明の傘を差し、ツインテールの髪の毛を触りながら斜め上の方を見上げる姿の写真を投稿。胸元にイラストが入ったダークグレーのスウェットに