日本の鉄道が左側通行なのはイギリスがきっかけ！？左側通行と右側通行があるのはなぜか 車だけでなく鉄道にも決まりがある 日本の道路交通法では、歩行者は右側通行、自動車は左側通行と定められています。これはお互いに、対面通行のほうが相手を認識できるという安全のためなのです。同じように、日本の鉄道も左側通行に定められています。山手線で「外回り」「内回り」といった表現がありますが、これも左側通行と決まって