エネルギッシュで逆境に強い精神力を持つ人の手相とは 二重感情線 感情線が2本ある場合、これを「二重感情線」と言います。2本目の感情線はほとんどの場合、本来の感情線の上側に現れ、切れ切れだったり、本線と変わらないぐらいしっかりとした実線で現れます。 この二重感情線を持つ人は、情熱を2人分持っている人で、エネルギッシュで逆境に強く、ピンチを招いてもそれを乗り越えるだけの強い精神力を持っています