ずっと自分で歩くための筋力をキープする『スクワット』 足腰筋トレの王道スクワット スクワットで足腰の筋肉を強化。転ばない、元気に歩けるパワーを。 回数の目安:1セット・5～10回×1日1～3セット ①両足を肩幅に開いて立つ：両手を前に、背すじ はまっすぐ。ゆっくりと呼吸を整える ②ゆっくり腰を落とし、立ち