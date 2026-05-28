アジア株下落、米がイラン攻撃トランプ「中間選挙なんてどうでもいい」 東京時間11:02現在 香港ハンセン指数 24953.32（-374.91-1.48%） 中国上海総合指数 4082.36（-11.36-0.28%） 台湾加権指数 44674.93（+418.13+0.94%） 韓国総合株価指数 8206.05（-22.65-0.28%） 豪ＡＳＸ２００指数 8653.40（-64.25-0.74%） アジア株は台湾を除いて下落。米軍が新たにイランの軍事施設を空爆