【新興国通貨】朝に6.7773元付けるも、少し戻す＝東京為替 元高の流れから朝に6.7773元を付ける動き。直近安値を割り込み2023年2月以来のドル安元高。中国人民銀行の対ドル基準値のドル安設定なども重石となった。もっとも米軍のイラン軍事施設攻撃報道でのドル高もあった安値から反発し6.78台を回復している。 対円では円安もあり、朝に23.542円まで上昇。元高一服で少し下げるも23.53円台と高値圏。 CNYJPY 23.531USD