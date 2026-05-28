【新興国通貨】ドルペソは昨日高値を更新=メキシコペソ ドルメキシコペソは中東情勢にらみのドル高に、昨日海外市場の高値をわずかに更新する17.3953を付けた。昨日は17.3952を付けた後、いったん17.35前後まで下げていた。 USDMXN17.3946