１８日、湖南高望界国家級自然保護区で咲く「聚石斛」の花。（長沙＝新華社配信／王本忠）【新華社長沙5月28日】中国湖南省湘西トゥチャ族ミャオ族自治州古丈県の湖南高望界国家級自然保護区で見つかった着生ラン科植物について、同省長沙市の中南林業科技大学の喩勲林（ゆ・くんりん）教授がこのほど鑑定を行い、国家2級保護野生植物「聚石斛（Dendrobiumlindleyi）」であることを確認した。湖南省で同種が記録されたのは初め