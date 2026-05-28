登山家の野口健氏（52）が、28日[尚矢1.1]までに自身のインスタグラムを更新。育て始めて4年目という自宅ガーデニングの“ミニバラ園”を披露した。【写真】「素敵ですね〜」「最高な美しさ」野口健が披露した自宅庭の“ミニバラ園”野口は「我が家のミニバラ園。四年目なのでまだまだですが、少しずつ、根が張ってきたのか力強くなってきました」と色とりどりのバラが咲く庭の様子を公開。バラづくりについて「バラは小まめ