『アイドルマスター シンデレラガールズ』白菊ほたる役などで知られる声優・天野聡美の初デジタル写真集『なみまち』が、27日に発売された。ヘルシーな水着姿やサーフィンに挑戦する姿など、これまで見せてこなかった貴重な表情が収められている。【別カット】畳×部屋着でしっとり…キュートに見上げる天野聡美本作で天野が演じるのは、海とサーフィンを愛する女のコ。しっとりとした部屋着姿から、ヘルシーな水着カット、さ