郵便局の職員を装って高齢女性からキャッシュカードをだまし取ったとして、無職の27歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子宮崎透真容疑者（27）は、3月、仲間と共謀し都内に住む80代の女性からキャッシュカード1枚をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと区役所職員を名乗る人物が「保険金の還付手続きのために、キャッシュカードを保管する必要がある」と女性に電話しました。その後、