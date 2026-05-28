大手コンビニ、ローソンが、小型スーパー市場に参入しますローソンが28日、都内にオープンさせたのは「Lミニマート」です。野菜や果物に加え、精肉や冷凍食品など日常使いの商品を揃えました。柳原弥玖記者：お弁当系も充実しているんですが、どれもコンビニより安いです。ちらし寿司215円で売られています。けさは竹増社長も視察に訪れました。ローソン・竹増貞信社長：ファミリー層から一人暮らしの方もいらっしゃる…ご家庭でい