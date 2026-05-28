韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（44）が26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。2歳の長女が天真らんまんに歌う、プライベート感満載な動画を公開した。【動画】「何度見ても不思議な才能」両親譲り？イ・ビョンホン＆イ・ミンジョン夫妻の2歳長女が熱唱する姿イ・ミンジョンは「女3人でお出かけ〜 済州島へ遊びに行ったイ・ミンジョン家の3世代旅行」と題した動画で、自身の母親や友人家族らと旅行を楽し