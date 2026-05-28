働く人の本音や世相を詠んだ川柳のベスト10が発表されました。毎年恒例の第一生命の「サラっと一句！わたしの川柳コンクール」には、今回5万を超える応募がありました。【映像】「わたしの川柳コンクール」ベスト10を発表その中から1位に選ばれたのは、キャッシュレスで思わぬ落とし穴にはまってしまった実体験を詠んだ一句、「キャッシュレス充電無くなり無一文」でした。世代を問わず多くの共感が集まりました。2位にはデ