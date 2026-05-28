ベテラン漫才コンビ「ザ・ぼんち」が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。里見まさと（74）が謝罪するひと幕があった。今年4月、伝統のお笑い賞「上方漫才大賞」で1981年以来45年ぶり2度目の大賞に輝いた2人。同大会は生放送され、新人賞と奨励賞は本番当日にノミネートされた面々で競われ1組が獲得するが、大賞は事前に決定。本番当日に公表され、1組が登場し漫才を披露する。大賞経験者