27日、都内で行われたニッスイ「国産養殖サーモンに関する事業説明会 兼 試食会」に、俳優でアーティストののんが登壇した。【映像】のん、自身のマシンガントークに驚く様子（実際の映像）新ブランドの「ニッスイサーモン」のイメージキャラクターを務めるのんは、この日、「ニッスイサーモン」を贈られた。のん「まさか、こんなに立派なサーモンを頂けるなんて思ってもいなかったので、本当にうれしい。ありがとうございます