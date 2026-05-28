モデルの山田優（41）が、寝間着姿でパックをしている写真やメイク後の自撮りショットを公開し、話題を呼んでいる。【映像】山田優の豪邸と話題の自宅やパック中の姿これまでにも、広々としたキッチンで玉子焼きや菜の花のお浸しを作る動画や、バスルーム、トイレなど自宅の様子をInstagramに投稿してきた山田。「こんな美人でカッコよくて玉子焼き作ってくれるお母さんで、お子さん幸せだよ」「ホテルみたいなおうち、憧れま