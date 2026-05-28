奥さんに嘘をついて、海外へ不倫旅行の計画を立てている旦那さんも。そんな事実を知ったら、素直に行かせるわけありませんよね……。今回は、不倫旅行を阻止した奥さんのエピソードをご紹介します。出張は九州でしょ？「夫の不倫が発覚。九州に出張だと嘘をついて、実際は不倫女と韓国旅行の計画を立てていました。韓国に興味なんてないくせに……と思ったら、余計腹が立ってきて。荷造り中の夫がパスポートを置きっぱなしにしてい