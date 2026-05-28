タレントでモデルのユージ（38）が28日、都内で、「airCloset Men’s」ローンチ発表会に出席した。「airCloset Men’s」はスタイリストによる提案体験と、自分で選ぶ楽しさの両方を取り入れながら、新しいファッションとの出会いを楽しめるサービス。新たにスタートする男性版のサービスに、ユージは「家から出たら常に見られる生活なので、コンビニに行くにも郵便局に行くにも気を使う」とした上で「一般の会社勤めの方でも、衣装