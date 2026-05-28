【B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版】 5月28日 発売 価格：1,430円 「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」（東京ニュース通信社刊）撮影／ImaTatsu 【拡大画像へ】 東京ニュース通信社は、「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」を5月28日に発売した。価格は1,430円。購入者には特典としてポストカード3種からランダムで1枚付いてくる