【「ENTAME 36℃」5号 通常版】 5月28日 発売 価格：1,870円 【「ENTAME 36℃」5号 特別版】 5月28日 発売 価格：1,870円 「ENTAME 36℃」vol.05 通常版表紙十味撮影◎佐藤佑一 【拡大画像へ】 徳間書店は、オール水着グラビアマガジン「ENTAME 36℃」の5号を5月28日に発売する。価格は1,870円。 表紙・巻頭を飾るのは