【週刊少年チャンピオン 2026年26号】 5月28日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年26号」を5月28日に発売した。価格は400円。 今号の表紙には、日向坂46の大野愛実さんが登場。付録として「特製両面BIGポスター」もついてくるほか、限定QUOカードのプレゼント企画も実施される。 マンガは、巻頭カラ