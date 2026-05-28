NTTの職員をかたる男からの電話をきっかけに、大仙市に住む20代の女性が現金200万円をだまし取られました。大仙警察署の調べによりますと、27日、大仙市に住む20代の女性のスマートフォンにNTT通信局を名乗る男から電話がありました。女性名義のスマートフォンが不正に使われているという内容で、電話は大阪府警の白砂を名乗る男に代わり「あなた名義のキャッシュカードが押収されている。詐欺に関わっていない