この冬の大雪による農業被害額が最終的に17億7,000万に上ったことがわかりました。県によりますと、この冬の農業被害額は、リンゴやモモ、ナシなど果樹の被害が約2億6,000万円、野菜など農作物が1,000万円、水稲用のパイプハウスや果樹棚など生産施設の被害が15億円と、合わせて17億7,000万円に上りました。被害は県の北部が中心で、市町村別では大館市が約6億1,300万円と最も被害が大きく、次いで北秋田市で約4億7600万円、鹿角市