5月28日（現地時間27日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマが、27日の試合後に会見へ応じなかったことで、NBAがメディア対応規則違反として警告を発したと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。 敵地ペイコム・センターで臨んだ「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナル第5戦。スパーズは、48分間のうち約37分でオクラホ