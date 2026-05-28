エスポアが急落している。２７日の取引終了後に、２６年２月期有価証券報告書の財務諸表及び連結財務諸表について、監査意見を表明しない旨の監査報告書を受領したと発表したことが嫌気されている。監査を実施した監査法人アリアによると、「財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見を表明しない」としている。 出所：MINKABU PRESS