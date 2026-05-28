『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）が毎週おもしろい。ある日突然与党幹事長である父からクビを言い渡された元秘書の茉莉（黒木華）が、スナックのママ・あかり（野呂佳代）と東京都知事選に挑む物語だ。 参考：Netflixが実録ドラマを作り続ける理由『地獄に堕ちるわよ』が示した“語り”の危うさ いわば政界へ復帰したい茉莉の下心（？）から始まった無謀すぎるビッグプロジェクト。だが、あかりという人を知るた