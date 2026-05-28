「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午前１１時現在で、ｉｓｐａｃｅが「買い予想数上昇」で１位となっている。 同社は２６日、日本航空グループのＪＡＬＵＸと、ペイロードサービス契約を締結すると発表した。ＪＡＬは全国の地域や企業と連携し、地域の特産品や企業の代表製品を募集。これらを格納したボックスを、アイスペースが提供する月面着陸ミッションのペ