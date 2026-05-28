・ＩＮＰＥＸや石油資源が安い、ＷＴＩ価格は一時８７ドル台に下落 ・ニッカトーが一時Ｓ高人気で７年半ぶり高値圏舞う、ＭＬＣＣ関連でモメンタム相場加速 ・太陽誘電が新値追い、ＡＩ関連でのＭＬＣＣ需要期待高まり電子部品株へのマネー流入続く ・ＥＤＰが一時Ｓ高、２インチウエハー製作用モザイク結晶開発に成功と発表 ・スパイダーが大幅続伸、インフォＭＴと資本・業務提携 ・ＦＵＪＩは底堅