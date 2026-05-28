他人のキャッシュカードを使い、現金を盗んだ疑いでおととい（26日）逮捕された自衛官の男について、長期休暇に入る直前まで、勤務態度などに異変はなかったことが分かりました。 【写真を見る】他人のキャッシュカードで現金引き出し盗んだ疑いで逮捕された自衛官の男を送検長期休暇に入る直前まで勤務態度に異変なし【香川】 けさ（28日）、陸上自衛隊善通寺駐屯地に勤務する男（41）の身柄が高松地検に送られま