ニッカトー＝物色人気集中でストップ高。２０１８年１１月以来約７年半ぶりの高値圏を舞う展開に。ここ波状的な投資資金の攻勢で株価水準を大きく切り上げている。前日はひと押し入れたものの押し目買いが厚く、きょうは一気に切り返す展開で１５０円高はストップ高となる１１４９円まで噴き上げた。ＡＩサーバー向け積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の需要急増を背景に世界トップサプライヤ