クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が27日に自身のインスタグラム(@kamadadaichi)を更新し、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)優勝を報告した。同日にECL決勝が行われ、クリスタル・パレスはレッドブル・アレーナ(オーストリア)でラージョと対戦。後半6分にFWジャン・フィリップ・マテタが挙げた1点を守り切り、1-0で大会初制覇を果たした。これで鎌田の加入後、昨季のFAカップ、今季のFAコミュニティ・シールドに続いて3