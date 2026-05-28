RB大宮アルディージャWOMENのMF仲田歩夢が24日に自身のインスタグラム(@ayu_nakada_13)を更新し、髪型などを変えたことを報告した。仲田は2025-26シーズンのWEリーグで12試合に出場。「一旦!オフシーズンに入るので、、髪型かえたりネイルかえたりしました」と伝え、「思った通りの仕上がりで大満足すぎる エクステこんなに馴染むの本当にすごい! ありがとうございました」と喜びを綴っている。併せて投稿した複数の写真に対