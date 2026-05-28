開催：2026.5.28 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 15 - 2 [ツインズ] MLBの試合が28日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとツインズが対戦した。 Wソックスの先発投手はデービッド・サンドリン、対するツインズの先発投手はコナー・プリ－リップで試合は開始した。 1回表、1番 バイロン・バクストン 2球目を打っ