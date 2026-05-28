開催：2026.5.28 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 0 - 7 [ヤンキース] MLBの試合が28日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとヤンキースが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はノア・キャメロン、対するヤンキースの先発投手はゲリット・コールで試合は開始した。 4回表、2番 ベン・ライス 初球を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでヤンキ