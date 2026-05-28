開催：2026.5.28 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 4 - 2 [レッズ] MLBの試合が28日に行われ、シティ・フィールドでメッツとレッズが対戦した。 メッツの先発投手はウアスカル・ブラソバン、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。 1回裏、3番 フアン・ソト 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 1-0 CIN 2回裏、7番 エリック・ワゲイマ