警察によりますと、けさ、山形県戸沢村の山中で意識を失っている状態の男性がみつかりました。 午前９時ごろ、「山中で意識消失している男性がいる」と119番通報があったということです。 男性は60代とみられ戸沢村古口付近の林道で倒れていたということです。男性の外傷などについてはわかっていません。 現在、警察などが救助に向かっています。