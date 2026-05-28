えっ、おみそ汁に氷!? 夏の朝ごはんやランチに大活躍「氷おみそ汁丼」を作ってみた【画像で見る】フリーズドライを活用してあっという間に完成！「氷おみそ汁丼」今年の夏も、気温が高く厳しい暑さになりそう。 夏になると「熱いものを食べたくない」「キッチンに立ちたくない」となりますよね。固形物を食べることすら面倒になってしまい、のど越しのよいものでないと受け付けない……といったことにもなってしまいがちです。実際