28日前引けの日経平均株価は続伸。前日比40.37円（0.06％）高の6万5039.78円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は733、値下がりは772、変わらずは56。 日経平均プラス寄与度トップはＴＤＫ で、日経平均を151.85円押し上げ。次いで村田製 が86.81円、ファストリ が83.67円、太陽誘電 が74.92円、京セラ が29.77円と続いた。 マイナス寄与度は119.87円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテス