28日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数650、値下がり銘柄数650と、売り買いが拮抗した。 個別ではニッカトー、豊和工業がストップ高。弘電社、Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム、ＫＧ情報、カネ美食品、オカムラ食品工業など28銘柄は年初来高値を更新。日本抵抗器製作所、戸田工業、津田駒工業、ｆｏｎｆｕｎ、リバーエレテックは値上がり率上位に買われた。 一方