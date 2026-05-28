28日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比22.9％減の2205億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.7％減の1700億円だった。 個別では上場インデックスファンド海外先進国株式 、グローバルＸ超短期円建て債券ＥＴＦ 、ＳＰＤＲＳ＆Ｐ５００ＥＴＦ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００