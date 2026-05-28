28日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数265、値下がり銘柄数273と、売り買いが拮抗した。 個別ではかっこ、イーディーピー、ｉｓｐａｃｅがストップ高。データセクション、シャノン、網屋、エクスモーション、ＳＱＵＥＥＺＥなど14銘柄は年初来高値を更新。ダイナミックマッププラットフォーム、アストロスケールホールディングス、ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、