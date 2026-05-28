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28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ109766 -22.8 69400 ２. 日経Ｄインバ 13189 -25.73089 ３. 野村日経平均 11271 -39.5 68040 ４. 日経ベア２ 1118016.076.0