シャンソン歌手・クミコのニューアルバム『シャンソンティックな歌たちVol.2〜時代を紡ぎ、物語を歌う』が27日にリリースされた。同日には、シャンソンの名曲「再会」の日本語詞を手がけた故・矢田部道一さんが創設した、東京・新宿の老舗シャンソン喫茶「シャンパーニュ」でリリースライブが開催された。【ライブ写真】クミコ、新宿「シャンパーニュ」でのリリースライブの模様ニューアルバムは、前作以上に「歌が語る物語」