損害保険大手の損害保険ジャパンが、10月に個人向けの火災保険料を平均で約3％値上げすることが28日、分かった。企業向けは平均約1.2％引き上げる。インフレで家屋や工場などの修理費が上昇し、保険金の支払単価が上がっているため。値上げは2024年10月以来となる。個人向けでは一戸建てが最大で1割程度上がる。改定率は建物の構造などで異なり、マンションは最大3割程度下がる可能性がある。マンションは保険金の支払いが少な