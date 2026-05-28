◇MLB ドジャース-ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手とロッキーズの菅野智之投手が日米通じて初の投げ合いとなったこの試合。初回から対照的な内容となりました。初回表はロッキーズの攻撃。マウンドに立った大谷選手は、1番・DHの二刀流出場で、今季9度目の先発登板となりました。先頭打者のジェーコブ・マッカーシー選手をストレートで追い込むと最後はカーブで三球三振。2番タイラー・フ